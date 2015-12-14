"الجزيرة مباشر" تحتفل بالزميل زين العابدين توفيق

احتفل الزملاء بقناة الجزيرة مباشر بانتقال الزميل زين العابدين توفيق إلى قسم المذيعين بقناة الجزيرة الإخبارية.

وقبل انضمامه لقناتي الجزيرة مباشر مصر ، والجزيرة مباشر ، عمل زين العابدين في قناة "بي بي سي" العربية ، واشتهر بتقديم البرامج الحوارية كأجندة مفتوحة الذي أصبح من أهم برامج البي بي سي وساعة حساب الذي طاف العالم العربي.

وتخرج زين العابدين في كلية الإعلام قسم الصحافة بجامعة القاهرة عام 1991 وعمل في مصر بصحف رسمية وخاصة، كما عمل بوكالتي "رويترز" و"الألمانية"، ثم انضم لبي بي سي العربية في يناير عام 1999.

وبعد انضمامه لقناتي الجزيرة مباشر والجزيرة مباشر مصر، تزامن عمل زين العابدين مع أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 في مصر، وما أعقبها من تطورات مقدما برنامجه الشهير "مصر الليلة" على قناة الجزيرة مباشر مصر.