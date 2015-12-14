البث الحي
منوعات

"الجزيرة مباشر" تحتفل بالزميل زين العابدين توفيق

14/12/2015

احتفل الزملاء بقناة الجزيرة مباشر بانتقال الزميل زين العابدين توفيق إلى قسم المذيعين بقناة الجزيرة الإخبارية.

وقبل انضمامه لقناتي الجزيرة مباشر مصر ، والجزيرة مباشر ، عمل زين العابدين في قناة "بي بي سي" العربية ، واشتهر بتقديم البرامج الحوارية كأجندة مفتوحة الذي أصبح من أهم برامج البي بي سي وساعة حساب الذي طاف العالم العربي.

وتخرج زين العابدين في كلية الإعلام قسم الصحافة بجامعة القاهرة عام 1991 وعمل في مصر بصحف رسمية وخاصة، كما عمل بوكالتي "رويترز" و"الألمانية"، ثم انضم لبي بي سي العربية في يناير عام 1999.

وبعد انضمامه لقناتي الجزيرة مباشر والجزيرة مباشر مصر، تزامن عمل زين العابدين مع أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 في مصر، وما أعقبها من تطورات مقدما برنامجه الشهير "مصر الليلة" على قناة الجزيرة مباشر مصر.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية.. أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)