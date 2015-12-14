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الاتحاد الأوربي: نتعاون مع تركيا لمواجهة الإرهاب

14/12/2015

قالت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي "فيدريكا موغيريني" الاثنين إن الاتحاد ناقش سبل مواجهة الإرهاب ومنع تدفق العناصر المتطرفة إلى سوريا والعراق عبر تركيا .

وأضافت موغيريني  خلال مؤتمر صحفي ببروكسل عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد للبحث في سبل مواجهة الإرهاب أن الاتحاد الأوروبي قام بتوسيع مستوى التعاون مع تركيا الشهر الماضي لمنع تسلل المقاتلين الأجانب إلى سوريا.

ودعت منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوربي الشعب والحكومة الملدوفية إلى إجراء الإصلاحات اللازمة للقضاء على الفساد.

كما أشارت موغيريني إلى أن الاتحاد ناقش سبل اتفاقية مينسك بشكل كامل ومن ثم تم رفع العقوبات عن روسيا.

المصدر : الجزيرة مباشر
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