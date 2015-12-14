البث الحي
منوعات

استشهاد فلسطيني بعد دهس 7 إسرائيليين بالقدس

14/12/2015

استشهد فلسطيني من القدس الشرقية المحتلة بعد أن أطلق عليه جنود الاحتلال النار أثناء محاولته دهس إسرائيليين في موقف للحافلات بجانب محطة الباصات المركزية عند مدخل القدس الغربية ما أسفر عن إصابة 7 إسرائيليين.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها  إن "المهاجم عبد المحسن حسونه (21 عاما) وهو من حي بيت حنينا في القدس الشرقية وصل في سيارة خاصة وصعد إلى الرصيف ودهس عددا من الأشخاص الواقفين عند موقف الباص، وقام حارس أمن وأحد المواطنين تواجدا في المنطقة بإطلاق النار عليه حتى لا يتمكن من الخروج من سيارته ويهاجم الإسرائيليين" – بحسب زعم البيان.

وأضاف البيان الصادر عن الشرطة الإسرائيلية أنه "اثناء تفتيش مركبته تم العثور على بلطة بجانب كرسي المهاجم".

ومنذ الأول من تشرين الأول/اكتوبر، استشهد 113 فلسطينيا بينهم عربي إسرائيلي واحد في أعمال عنف تخللتها مواجهات بين فلسطينيين وإسرائيليين وإطلاق نار وعمليات طعن قُتل فيها أيضا 17 إسرائيليا إضافة إلى أمريكي وأريتري.

المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية.. أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)