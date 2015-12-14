استشهاد فلسطيني بعد دهس 7 إسرائيليين بالقدس

استشهد فلسطيني من القدس الشرقية المحتلة بعد أن أطلق عليه جنود الاحتلال النار أثناء محاولته دهس إسرائيليين في موقف للحافلات بجانب محطة الباصات المركزية عند مدخل القدس الغربية ما أسفر عن إصابة 7 إسرائيليين.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها إن "المهاجم عبد المحسن حسونه (21 عاما) وهو من حي بيت حنينا في القدس الشرقية وصل في سيارة خاصة وصعد إلى الرصيف ودهس عددا من الأشخاص الواقفين عند موقف الباص، وقام حارس أمن وأحد المواطنين تواجدا في المنطقة بإطلاق النار عليه حتى لا يتمكن من الخروج من سيارته ويهاجم الإسرائيليين" – بحسب زعم البيان.

وأضاف البيان الصادر عن الشرطة الإسرائيلية أنه "اثناء تفتيش مركبته تم العثور على بلطة بجانب كرسي المهاجم".

ومنذ الأول من تشرين الأول/اكتوبر، استشهد 113 فلسطينيا بينهم عربي إسرائيلي واحد في أعمال عنف تخللتها مواجهات بين فلسطينيين وإسرائيليين وإطلاق نار وعمليات طعن قُتل فيها أيضا 17 إسرائيليا إضافة إلى أمريكي وأريتري.