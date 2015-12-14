إسرائيل تفرج عن أربعة مصريين استكمالا لصفقة "ترابين"

نتانياهو يلتقي ترابين عقب الإفراج عنه

قالت إسرائيل إنها أفرجت عن أربعة سجناء مصريين (الاثنين) استكمالا لصفقة تبادل السجناء مقابل الإفراج عن ترابين الذي سجن في مصر لمدة 15 عاما بتهمة التجسس.

وذكر التلفزيون المصري الرسمي أن السجناء الأربعة عادوا بالفعل إلى مصر. وأضاف أن عدد المصريين المفرج عنهم في إطار الصفقة وصل إلى ستة.

وكانت إسرائيل أفرجت الأسبوع الماضي عن اثنين من السجناء المصريين بعدما أطلقت القاهرة سراح عودة ترابين وهو من عرب اسرائيل، وعاد ترابين بالفعل إلى إسرائيل الأسبوع الماضي.

و قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن المصريين المفرج عنهم "ثلاثة أكملوا مدة عقوبتهم وثلاثة متورطون في جرائم أمنية… ولم تلطخ أيديهم بالدماء – بحسب قوله."

ونفى رئيس الوزراء الإسرائيلي أن يكون ترابين جاسوسا لحساب إسرائيل. وقال "لقد قلت كلمتي إنه لم يكن جاسوسا لإسرائيل". كما تحدث عن اتصالاته مع مصر بشأن الإفراج عن ترابين.