" The Voice" غزل وألفاظ خارجة وحديث في السياسة والدين

مع اقتراب الحلقات النهائية من برنامج " ذا فويس ـ أحلى صوت" تشتد المنافسة بين المتسابقين لإثبات قدراتهم للجمهور والمدربين وذلك للفوز بلقب أحلى صوت في العالم العربي.

لكن الحلقة الرابعة من العروض المباشرة تحولت إلى الحديث في السياسة والدين، كما أنها لم تخل من المواقف الجدلية التي كانت حديث مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي.

بدأت الحلقة بمغازلة المطرب اللبناني عاصي الحلاني مذيعة البرنامج إيميه صياح قائلا أنه يريد تقبيلها أكثر بعد أن انتقدته الصحافة على فعل مماثل من قبل.

لم تتوقف مفاجئات الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب إذ صدمت الجمهور عندما قالت لصابر الرباعى لفظ غير متوقع وصادم على الهواء.

اللفظ الخارج كررته شيرين بعد صابر الرباعي حين نقط به وسط حيرة منه في الاختيار بين اثنين من المتسابقين وأيهما يختار.

النجم التونسي صابر الرباعي بدأ الحديث عن الإسلام والإرهاب قائلا: "الإسلام لا علاقة له بالإرهاب، ولكنه دين سلام وحرية وتفتح والإرهاب ليس له دين".

ليكمل الحديث الفنان العراقي كاظم الساهر بالاستشهاد بحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم "المسلم من سلم الناس من لسانه ويده"، مشيرا إلى كم الأخلاق والإنسانية اللي في هذا الحديث".

أما لفتة عاصي الحلاني إلى أن الفلسطينيين يتعرضون للإرهاب منذ عشرات السنين قائلا: "ما يفعله العالم بحق فلسطين هو الإرهاب"، متسائلا: كيف يقولون إن الإسلام دين إرهاب"، الأمر الذي أثار إعجاب الجمهور بمسرح البرنامج.

وشدد الحلاني على أن القدس للعرب من مسلمين ومسحيين، موجها التحية لأهل فلسطين على المقاومة التي يقومون بها في مواجهة المحتل منذ عشرات السنين.

أما شيرين عبد الوهاب فقد خاضت غمار الحديث عن الإرهاب على طريقتها الخاصة، إذ قالت "يجب علينا أن نتحد وأن نكون يد واحدة ونحن المسلمون عظماء ولن ندع أي "Dog" كلب بقول غير ذلك عنا"، في إشارة إلى المرشح الجمهوري المحتمل للرئاسة دونالد ترامب ودعوته لمنع المسلمين من دخول أمريكا.

أما المتسابق رضوان صادق فوجه رساله بعد خروجه من البرنامج أنه سوري يعيش في لبنان ولا يحمل الجنسية اللبنانية، كما أنه يشتاق إلى سوريا ولا يمكنه الرجوع إليها في الوقت الحالي، متمنيا لو أن الوطن العربي يتوحد بهوية عربية واحدة وأن يحمي الامة العربية.