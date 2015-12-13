6 قواعد ذهبية لكسب احترام الآخرين

كيف تكسب احترام الآخرين وتقديرهم، سواء كانوا مديرك في العمل أو زملاءك أو أهلك ووالديك وأصدقاءك ومعلميك وحتى شريك أو شريكة حياتك ؟ صحيح أن ذلك يعتمد على الأداء والسلوك ولكن ليس كل ما نتمناه ندركه. هنا بعض النصائح المفيدة.

1-عليك أن تكون أنتَ

أنا هو أنا"، هذه أهم قاعدة على الإطلاق كي يعاملك الآخرون باحترام. فـ "كُنْ أنتَ كما أنتَ" وانسَ أنك يجب أن تتصرف كما يريد الآخرون أو أن يكون سلوكك متوافقاً معَ ما يريده ويهواه الناس غيرك وما يعترفون به. وذلك لأن البشر الآخرين كل واحد منهم له تصوراته المختلفة تماماً عن الحياة وعن السلوك المحترم. إذَنْ كُنْ أنتَ كما أنتَ، ولا تغيِّر من نفسك دائماً كما يريد الآخرون.

2- عليك أن تؤمن بأنك جدير بالاحترام

من أجل أن يحترمك الآخرون فعليك أولاً الاقتناع بأنك جدير بالاحترام وأن تظهر الاحترام لنفسك، ومن هذا أن تقول كلمة "لا" للأمور التي لا ترغب بها، وهذا ينطبق أيضاً على المجال الوظيفي والمهني.

أداؤك الجيد أحد عوامل احترامك: ففي العمل يتم احترام العمل الجيد وكذلك المعرفة التخصصية وأيضاً المهارة التواصلية. فكلما كان ذلك أكبر أصبح الإنسان يتمتع باحترام أكثر.

3- عليك أن تكون قادراً على تسويق مهاراتك

فلا يكفي الأداء الجيد في العمل ولكن من المهم أيضاً، أن تظهر مهاراتك وأداءك للآخرين. ولا يكفي أن يكون الإنسان جيداً في شغله بل عليه أيضاً أن يكون قادراً على تسويق عمله. وذلك كي يعرف الآخرون مواطن قوتك والمهارات التي تتمتع بها.

4- الناس يشعرون ويحسون بما إذا كُنتَ تحترمهم

فإذا أردتَ أن يحترمك الآخرون فعليك أن تحترمهم وأن تعاملهم باحترام وذلك بأن تكرّم وتشرّف أعمالهم الجيدة وتبدي احترامك لها.

5-الملابس تكون صورتك

فالملابس الجيدة والمحترمة تعطي مؤشراً على "القيمة". فالناس يتعاملون معك أوتوماتيكاً وتلقائياً باحترام إذا كان ملبسك مهندماً وأنيقاً. إذ أنّ الرسالة التي تصلهم في هذه الحالة هي: من المهم بالنسبة لي أن ألبس ملابس جيدة لنفسي ومن المهم أن ألبس ملابس مرتّبة وأنيقة لعملي.

6- على لغة جسدك أن تشع إشعاعاً إيجابياً

فلغة الجسد لها تأثير مباشر على من هم حولك ومن هم في محيطك. وحين تكون لغة جسدك مفعمة بالثقة بالنفس والانفتاح وبالود وعندما تشع حركاتك لطفاً وثقة فسيكون بالتأكيد من السهولة عليك التأثير بشكل إيجابي على الآخرين، وستصبح انطباعاتهم حولك إيجابية.