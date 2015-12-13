21 قتيلا في حريق بمستشفى للأمراض النفسية بروسيا

الحريق أودى بحياة 21 شخصا – وكالات

لقى 21 شخصا مصرعهم في حريق شب مساء السبت في مستشفى للأمراض النفسية والعصبية في منطقة فورونيج في جنوب غرب روسيا، بحسب ما أعلنت وزارة الحالات الطارئة الروسية.

وقال متحدث باسم الفرع المحلي للوزارة إنه "تم انتشال 19 جثة في موقع الحريق وتوفي شخصان في المستشفى متأثرين بجروحهما".

كما أدى الحريق الذي اندلع في المستشفى الواقع في قرية الفيروفكا إلى وقوع 20 جريحا نقلوا إلى المستشفى، بحسب المصدر ذاته.

وقالت الوزارة إن الحريق أتى بالكامل على المستشفى المبني من الخشب مشيرا إلى أن سبب الحريق لم يعرف في الوقت الحاضر.