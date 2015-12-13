وزير خارجية إيطاليا: الإطاحة بـ "الأسد" يتم عبر عملية سياسية

باولو جينتيلوني زير خارجية ايطاليا

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي باولو جينتيلوني ، إن التخلص من الرئيس السوري بشار الأسد، لن يكون عبر حرب خاطفة بل من خلال عملية سياسية.

وأضاف جينتيلوني، في تصريحات للتلفزيون الإيطالي أمس السبت على هامش اجتماع للحزب الديمقراطي الحاكم في مدينة فلورنسا، أن "سوريا تمثل المأساة الإنسانية الأكثر خطورة في الوقت الحالي، فهي أصل أزمة اللاجئين في الشرق الأوسط".

وتابع قائلا "أمامنا اليوم بصيص أمل لحل دبلوماسي محتمل تؤيده إيطاليا، ويتضمن فكرة التخلص من الدكتاتور الأسد، ولكن من دون تغذية أوهام بإمكانية فعل ذلك من خلال حرب خاطفة، بل عبر عملية سياسية باتت وشيكة".

وتابع "هذا يعني إجراء مفاوضات بين النظام وأولئك الذين يحاربونه، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار يضع حدًا للكارثة الراهنة".

وأوضح الوزير الغيطالي أنه سيشارك في الاجتماع الدولي الثالث في نيويورك، الذي سيعقد يوم الجمعة المقبل، والذي سيعلن بدء المفاوضات ثم وقف إطلاق النار، معتبرا أن هذا هو السبيل للحل، وأن كل من يروج عن وجود سبل بديلة مختصرة لحل الصراع في سوريا، يجانبه الصواب ويثير سيناريوهات بالغة الخطورة.