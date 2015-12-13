"نوارة" المصري يسرق الأضواء في "دبي السينمائي"

حظي الفيلم المصري "نوارة" على إعجاب نقاد وسينمائيين مصريين وعرب يشاركون في الدورة الـ12 من مهرجان دبي السينمائي.

يتناول الفيلم قضية الأوضاع الإنسانية والاجتماعية الصعبة للمصريين قبل واثناء ثورة 25 يناير من خلال قصة فتاة فقيرة، تعيش في أحد الاحياء العشوائية بالقاهرة، وتعمل في فيلا فاخرة يسكنها أحد المسؤولين السابقين في عهد مبارك، راصدا المفارقة الكبيرة بين حياة المصريين الفقراء، وحياة الرفاهية لرموز الفساد.

وتتناول مشاهد الفيلم، طموحات رجل الشارع البسيط بعودة الأموال التي نهبها رموز مبارك وهربوها للخارج، وبتحسن أحوالهم المعيشية، لكن أحلامهم لم تتحقق.

استغرق تصوير الفيلم أكثر من عام، ويتنافس ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان"، وهو من بطولة منه شلبي ومحمود حميدة وشيرين رضا وأحمد راتب وأمير صلاح الدين.

ونالت نجمة الفيلم منه شلبي، إعجابا كبيرا من المشاركين في المهرجان، واستقبلت هذه الإشادة بحالة من البكاء عقب عرض الفيلم في دبي، معبرة عن سعادتها لمشاركتها في "هذا العمل السينمائي الإنساني" ، مشيرة الى أنها "بذلت مجهودا كبيرا خلال مراحل تصويره التي بدأت في شهر كانون أول/ديسمبر من العام الماضي".

وسرق الفيلم الاضواء في أروقة المهرجان، وعلقت الفنانة المصرية ليلى علوي التي حضرت عرض الفيلم، بأن "(نواره) فخر للسينما المصرية، حيث تناول صورا من الواقع المصري الأليم، يرصد طموحات الشارع المصري أثناء ثورة يناير بلغة سينمائية رائعة".

أما الفنانة المصرية الهام شاهين، فقالت "أعتبر أن هذا الفيلم فاز بجائزة الجمهور، حيث لقي إعجابا كبيرا من الجميع، وأتوقع له أن يفوز بجائزة كبرى في مسابقة مهرجان دبي".

يشار الى أن المهرجان الذي انطلق يوم الأربعاء الماضي شهد عرض الفيلم المصري "قبل زحمة الصيف" أيضا وهو من بطولة هنا شيحة وماجد الكدواني، وأخرجه محمد خان.