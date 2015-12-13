مسلمو أمريكا يعانون من تنامي الكراهية ضدهم

بعض الأمريكيين يتصدى لتنامي العداء للمسلمين (رويترز)

في الجمعية الإسلامية لمسجد كورونا نوركو في كاليفورنيا, حيث كان التجمع بهدف معالجة الآراء السلبية عن المسلمين في الولايات المتحدة, قال محمد حليسي "إن الأمر يصل إلى حد أنك تضطر أن تخفي من تكون."

كما روى حليسي وهو أب يبلغ من العمر 61 عاما خلاصة حوار دار بينه وبين ابنته الصغيرة التي تساقطت الدموع من عيونها وهي تسأل "لماذا نحن أشرار؟", بعد أن شاهدت تقارير تقول إن زوجين مسلمين قتلا 14 شخصا في كاليفورنيا الأسبوع الماضي ثم أرادت أن تعرف إن كان عليها أن تخفي كونها مسلمة عن الآخرين في المدرسة. وأضاف حليسي "الأطفال في سن السابعة لا يمكنهم قول إنهم مسلمون بسبب الجو الفاسد."

ويقول أمريكيون مسلمون في مختلف أنحاء البلاد إنهم يخشون من رد فعل سلبي مثلما حدث في أعقاب هجمات 11 سبتمبر ايلول عام 2001.

في هذا السياق, جاء تفسير أسباب حريق شب في أحد مداخل مسجد في منطقة كوتشيلا بجنوب كاليفورنيا على مسافة 120 كيلومترا من سان برناردينو, حيث قالت صحيفة لوس انجليس تايمز إن الشرطة ألقت القبض على شاب عمره 23 عاما للاشتباه في إشعاله النار بتهمة ارتكاب جريمة من جرائم الكراهية. كما ألقي رأس خنزير على مسجد في فيلادلفيا يوم الاثنين, فيما تلقى مسجد في جيرزي سيتي بولاية نيو جيرسي رسالة وصفت المسلمين بالأشرار وتطلب منهم "العودة إلى الصحراء".

وقد تعرض عدد من المساجد الأمريكية هذا العام لاحتجاجات من جانب جماعات مسلحة. وأظهرت صورا وتقارير في وسائل إعلام محلية وقوف مجموعة يقل عدد أفرادها عن عشرة بعضهم يرتدون ملابس مموهة ويحملون بنادق على أكتافهم خارج مسجد في ضاحية ريتشاردسون بمدينة دالاس ورفعوا لافتات وأعلاما أمريكية.

في هذا السياق أيضا , تراجعت نسبة الحضور للمساجد, حيث يقول مهاجر فلسطيني عمره 50 عاما "نحن نشعر بالوطأة أكثر من غيرنا لأن ما حدث حدث بجوارنا ولأن مسجدنا ورد ذكره."

الرئيس الأمريكي باراك أوباما من جانبه طالب الأمريكيين بعدم الانقلاب على المسلمين بعد هجمات باريس وسان برناردينو بل والعمل معهم لمكافحة التطرف.

في مقابل ذلك, رفع المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب حدة لغة الخطاب بالدعوة إلى فرض حظر على دخول المسلمين من مهاجرين وطلبة وغيرهم من المسافرين إلى الولايات المتحدة الأمر الذي أثار عاصفة من الانتقادات الحادة من مختلف الاتجاهات السياسية ومن الخارج.