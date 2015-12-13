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فيديو: أرسنال يفوز على أستون فيلا ويتصدر "البريميرليغ"

13/12/2015

استعاد أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد فوزه السهل  بهدفين دون رد على مضيفه أستون  اليوم الاحد في منافسات الجولة الـسادسة عشرة من عمر المسابقة.

 افتتح التسجيل لأرسنال  مهاجمه الفرنسي  اوليفييه جيرو عبر ركلة جزاء  بحلول الدقيقة 8 من بداية اللقاء ،  ليضيف بعدها  "أرون رامسي" الهدف الثاني في الدقيقة 38 .

وبهذه النتيجة رفع أرسنال رصيده  إلى  33 نقطة  ليتصدر البريميرليغ  بشكل مؤقت ومتفوقا بنقطة على ليستر سيتي الذي يسعى لاستعادة القمة عندما يستضيف تشيلسي غدا الأثنين ، بينما لا يزال آستون فيلا في القاع برصيد ست نقاط .

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