فيديو: أرسنال يفوز على أستون فيلا ويتصدر "البريميرليغ"

استعاد أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد فوزه السهل بهدفين دون رد على مضيفه أستون اليوم الاحد في منافسات الجولة الـسادسة عشرة من عمر المسابقة.

افتتح التسجيل لأرسنال مهاجمه الفرنسي اوليفييه جيرو عبر ركلة جزاء بحلول الدقيقة 8 من بداية اللقاء ، ليضيف بعدها "أرون رامسي" الهدف الثاني في الدقيقة 38 .

وبهذه النتيجة رفع أرسنال رصيده إلى 33 نقطة ليتصدر البريميرليغ بشكل مؤقت ومتفوقا بنقطة على ليستر سيتي الذي يسعى لاستعادة القمة عندما يستضيف تشيلسي غدا الأثنين ، بينما لا يزال آستون فيلا في القاع برصيد ست نقاط .