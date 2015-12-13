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فوز امرأة في "مكة" بأول انتخابات تشارك فيها النساء

13/12/2015

لأول مرة المرأة السعودية تشارك في الإنتخابات

لأول مرة في تاريخ السعودية تفوز  سيدة بمقعد بمجلس بلدية مكة المكرمة، وذلك  في أول عملية اقتراع بالمملكة يتاح للنساء المشاركة فيها بالترشح والانتخاب.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء فإن اللجنة المحلية للانتخابات البلدية بالسعودية قد أعلنت عن فوز سالمة بنت حزاب العتيبي بمقعد المجلس البلدي في بلدة مدركة بمنطقة مكة المكرمة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن اللجنة المحلية للانتخابات البلدية أن منطقة  مدركة  بمكة المكرمة إلى فازت فيها سالمة بنت حزاب العتيبي كان قد ترشح فيها 6 اشخاص   وان عدد الاصوات الصحيحة فيها وصل الي 1347 صوتا."

وأشارت الوكالة السعودية إلى أن الدورة الثالثة للمجلس البلدي شهدت الكثير من المحفزات منها زيادة عدد الدوائر الانتخابية وخفض سن الناخبين وزيادة عدد المرشحين إلى جانب إعطاء صلاحيات أكثر للمجلس البلدي بالإضافة إلى مشاركة المرأة في عضوية المجلس البلدي النتائج الأولية لانتخابات البلدية في المملكة العربية

وكانت اللجنة المحلية للانتخابات قد أعلنت عن فوز 4 نساء آخريات بعضوية المجالس المحلية في بلدية الأحساء شرق السعودية .

وقالت اللجنة إن نتائج الاقتراع لانتخابات المجالس البلدية بالأحساء أسفرت عن فوز  نعيمة بنت عبد الرحمن عبد الله الدليجان في الدائرة الأولى، وفي الدائرة الثالثة هالة بنت فاروق منصور بيومي، وفي الدائرة السادسة معصومه بنت عبد المحسن بن حسين العبد رب الرضاء، وفي الدائرة الأولى بمدينة البطحاء فازت وفاء بنت فرج ناصر القحطاني.

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