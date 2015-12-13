شاهد: "فوري" المصرية تتلقى استثمارات بـ 100 مليون دولار

تلقت شركة فوري وهي أكبر شبكة للمدفوعات الإلكترونية في مصر استثمارات بقيمة 100 مليون دولار من كونسرتيوم.

ويتألف "كونسرتيوم" الذي استحوذ على شركة فوري من ثلاث هيئات استثمار وهي صندوق الاستثمار المصري الأمريكي، وهيليوس إنفستمنت بارتنرز، وصندوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستثمارات طويلة الأجل.

وقال المدير التنفيذي لفوري أشرف صبري لرويترز:" إن أهداف المستثمرين الجدد للشركة هي تحقيق أهداف الشركة طويلة الأمد".

وتوفر شركة فوري لعملائها خدمة دفع فواتيرهم عن طريق خمسين ألف نقطة خدمة في محلات بقالة وصيدليات ومكتبات ومكاتب بريد.

وتقوم فوري بدور الوسيط حيث تنبه العميل عبر رسالة بالبريد الالكتروني أو رسالة نصية عبر الهاتف المحمول عندما يحين موعد استحقاق فاتورة وتذكر له المبلغ المطلوب سداده.

ويمكن للعميل عندئذ أن يصرح للشركة بدفع الفاتورة أو يدخل على حسابه المصرفي لسدادها الكترونيا أو عبر الهاتف أو من خلال ماكينة صراف آلي أو عن طريق المحلات التجارية التي عليها شعار الشركة.

وأشاد مستخدمو فوري بزيادة استثماراتها معربين عن أملهم في أن ينعكس ذلك عليهم في صورة زيادة في الخدمات التي توفرها الشركة وفي الأماكن التي تتوفر فيها.

وتعتزم فوري استخدام الاستثمارات الجديدة في توسيع أعمالها لتمتد الى دول أخرى في المنطقة.

جدير بالذكر أن عائدات شركة فوري عام 2014 نحو 210 مليون جنيه، ولها نحو 15 مليون عميل.