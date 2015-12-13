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شاهد: فنانون ليبيون يعيدون افتتاح "مسرح البلد" بمصراته

13/12/2015

لأول مرة منذ أكثر من 15 عاما اُضيئت أنوار" مسرح البلد " في مدينة مصراتة ، حيث قام ممثلون ليبيون بعمل عرض مسرحي وضع لمساته على السياسة الراهنة للبلاد، وامتلأت قاعته بجمهور كبير.

وتصور المسرحية واسمها "سقالة" الانقسامات الاجتماعية والسياسية التي تعم ليبيا منذ الاطاحة بمعمر القذافي عام 2011 .

وبحسب رويترز فقد ارتدى الممثلون جميعا ملابس برتقالية اللون مثل عمال البناء بينما يمثل كل منهم شخصية مختلفة كأحد الأطراف المتحاربة في ليبيا اجتماعيا وسياسيا.

وامتلأ المسرح "بسقالات" تمثل من يصعد ومن يسقط في المجتمع الليبي مع محاولة كل من يقوم بدور شخصية ما شق طريقه الى القمة.

واحتاجت عملية تجديد المسرح وتجهيزه لهذا العرض جهودا استمرت نحو عامين من 20 ممثلا ومتطوعا لجمع تبرعات من السكان المحليين لهذا الغرض.

جدير بالذكر أنه بعد سقوط نظام معمر القذافي شهدت ليبيا صراعا كبيرا بين فصائل عدة، حيث تسيطر قوات فجر ليبيا حاليا على العاصمة الليبية طرابلس منذ العام الماضي وشكلت حكومة وبرلمانا، بينما تمارس حكومة طبرق وبرلمانها المنحل مهامهما في شرق ليبيا.

ودعت القوى الغربية اليوم الأحد إلى وقف إطلاق النار في ليبيا لتمهيد الطريق أمام التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية .

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