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شاهد: عرض باليه يستحضر أجواء عيد الميلاد في الأردن

13/12/2015

نظم في العاصمة الأردنية عمان عرض باليه  تحت اسم "كسارة البندق"  بمشاركة 100 راقص وراقصة باليه من البراعم الذين حرصوا على عرض جمال وروعة فن الباليه أمام المواطنين الأردنيين.

وقالت مصممة رقصات الباليه جينا برمينوفا لرويترز  :"إنها حكاية عيد الميلاد للكاتب الألماني إي.إف هوفمان. تدور حول فتاة تلقت هدية عبارة عن كسارة بندق تحولت في أحلامها الى أميرها ثم الى قصة حب حدثت كلها في الليل..ليلة عيد الميلاد."

وأضافت برمينوفا أن الرقصة سميت "باليه كسارة البندق" وأن فريق الراقصين أراد استحضار روح عيد الميلاد أثناءالعرض.

وقال كثير من الراقصين الذين شاركوا في العرض الذي قُدم على مسرح الأكاديمية الدولية في عمان، إنهم أرادوا تشجيع الأردنيين على حب رقص الباليه واستيعابه من خلال مشاركتهم في العرض.

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