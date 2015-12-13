شاهد: الإعلاميون المصريون في عيون "قاض الإعدامات"

قامت جريدة الوطن المصرية ببث مقطعين صوتيين لحوارها مع المستشار ناجي شحاته، رئيس محكمة جنوب الجيزة بمصر، بعد نفيه إجراء الحوار في مداخلة هاتفيه مع أحد البرامج التليفزيونية المصرية.

وقال شحاته إنه لا يحب الإعلامي تامر أمين لأنه منافق، حيث إنه يتحدث عن الأخلاق ويسهر في أماكن مشبوهة، وأنه رآه بنفسه في هذه الأماكن، وحين سألته الصحفية هدى سعد، ولماذا تذهب أنت إلى هذه الأماكن رد شحاته " إنت ما شربتيش البن بتاعك ليه"

وأثنى شحاته على الإعلامي أحمد موسى لكنه نصحه قائلا : "متطبلش أوي كده"، ووصف توفيق عكاشه بالمتزن والمسلي وأنه يخاطب طائفة كبيرة من الشعب وقطاع عريض وهمّه الفلاحين والأميين والعمال، ولا يحاول التكلف في الكلام.

وعبر شحاته عن سعادته بلقب "قاض الإعدامات"، وأكد أنه لا تعذيب داخل السجون المصرية، ووصف ثورة 25 يناير بأنها "25 خساير" التي دمرت أخلاق المصريين.

وقال ناجي شحاتة، "إنه لا يوجد تعذيب نهائيًا بالسجون، وأن 90% من الفيديوهات التي تذاع مفبركة، ومعروف من وراء هذه الفيديوهات من "الجماعات الإرهابية"، ودعاة الفوضى من أصحاب الاتجاه الشيوعي، والاتجاه الاشتراكي، و"6 إبليس"، ومش عاوز أقول عليهم 6 أبريل، وكل هذا ناتج عن اعتقاد خاطئ منهم أن هذا تمهيد لإحداث ثورة 25 يناير وهذه أوهام وأحلام".

ويشار إلى أن هيئة قضايا الدولة عزلت أربعة مستشارين، وأنذرت 5 آخرين، ووجهت اللوم إلى 3 مستشارين آخرين تابعين للهيئة، بدعوى انتمائهم لحركة "قضاة من أجل مصر".

وطالب إعلاميون مصريون بمعاملة القاضي ناجي شحاته بالمثل لأن "قضاة من أجل مصر" كانت تهمهم الدفاع عن "اعتصام رابعة" ومهاجمة "30 يونيو" ولذلك يجب أن يعامل شحاته بالمثل.