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حزب نمساوي يطالب بوقف التعامل مع مصر لانتهاكها حقوق الإنسان

13/12/2015

الحزب طالب بوقف التعامل مع مصر لانتهاكها حقوق الإنسان – أرشيفية

وجه حزب الخضر النمساوي المعارض (رابع أكبر حزب)، رسالة مفتوحة إلى وزير خارجية بلاده، سابستيان كورتس، يشير فيها إلى انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وطالب بعدم التعامل معها ما لم تتخذ تدابير ملموسة في هذا المجال.

ولفتت المتحدثة باسم الشؤون الخارجية في الحزب، تانجا فينبويخلر، في الرسالة المنشورة على موقعه الرسمي، إلى "وقوع اعتداءات جنسية وعنف ضد النساء في مصر"، داعية وزير الخارجية النمساوي إلى "طلب تنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان للمرأة المصرية بشكل أكبر".

ودعت المتحدثة بلادها إلى عدم التعاون مع مصر إلا إذا اتخذت الأخيرة، تدابير ملموسة لتحسين حقوق المرأة وتنمية الديمقراطية.

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