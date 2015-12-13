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القوى الغربية تدعو الفرقاء الليبيين إلى وقف اطلاق النار

13/12/2015

دعت دعت القوى الغربية اليوم الأحد إلى وقف إطلاق النار في ليبيا لتمهيد الطريق أمام التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية, و قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن غالبية الفصائل مستعدة للتوقيع عليه.

وأوضح أن القادة الليبيين والأمم المتحدة يؤكدون دعمهم للاتفاق الجديد، مشددا على أنهم لن يسمحوا باستمرار الوضع الراهن في ليبيا لأنه يمثل تهديدا للعالم أجمع على حد قوله.

وقال كيري للصحفيين إن معظم ممثلي الحكومة المعترف بها دوليا في ليبيا والحكومة المنافسة "اجتمعوا ومستعدون للتوقيع على اتفاق ويرفضون أن يعرقله شخص أو اثنان أو سياسات فردية."

وشدد على أن  من يريدون تعطيل اتفاقية تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا سيدفعون الثمن، مشيرا إلى أنهم  ملتزمون بدعم حكومة الوحدة الوطنية الليبية التي نص الاتفاق على تشكيلها.

من جانبه قال وزير الخارجية الإيطالي مارتن كوبلر  إن الشعب الليبي يريد حكومة وحدة وطنية وعلى المعارضين للاتفاق أن ينضموا إلى مصلحة الليبيين جميعا، موضحا أنهم يبحثون سبل دعم حكومة الوحدة الوطنية الليبية.

واجتمعت 17 دولة في روما لإعطاء دفعة أخيرة لمفاوضات تقودها الأمم المتحدة منذ عام من أجل تشكيل حكومة وحدة في ليبيا. وقال بيان إن الدول وعدت بتقديم الدعم السياسي والاقتصادي والأمني لحكومة الوحدة.  

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