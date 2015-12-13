الخارجية المصرية عن إزاحة ميكرفون "الجزيرة": تصرف تلقائي

وزير الخارجية المصري أثناء إزاحة ميكرفون الجزيرة

قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن واقعة إزاحة وزير الخارجية سامح شكري، لميكرفون قناة "الجزيرة" خلال اجتماعات الجلسة الختامية للاجتماع الثلاثي لبحث أزمة سد النهضة المنعقد بالخرطوم، "أنه تصرف بتلقائية، وما قام به تصرف طبيعي وله مغزى ومعنى كلنا فاهمينه".

وأضاف المتحدث، خلال مداخلة هاتفية على فضائية مصرية أمس، أن وزير الخارجية طلب بهدوء إزالة ميكرفون قناة الجزيرة من على طاولة المفاوضات، وبعد تأخير تنفيذ طلبه تصرف بتلقائية وقام بإزالته بنفسه وأسقطه على الأرض.

وأشار أبو زيد إلى أن هذا التصرف له مغزى كبير ومترتب عليه موقف قناة الجزيرة من الإدارة السياسية في مصر، وسياساتها المعادية التي تنتهجها ضد مصر.

وكان وزير الخارجية المصري أثناء نقل وقائع المؤتمر قد وجد "مايك الجزيرة" أمامه فأنزله على الأرض دون "مايكات " باقي القنوات الفضائية الأخرى التي كانت تنقل وقائع المؤتمر.

وانتهى أمس السبت الاجتماع السداسي لدول أزمة سد النهضة، بحضور وزراء الخارجية والري لكل من مصر وإثيوبيا والسودان، دون التوصل لاتفاق بشأن الأزمة المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي. وتم الاتفاق على أن تعقد جلسة جديدة يومي 27 و28 ديسمبر/كانون الأول الجاري بالخرطوم.