الحوثيون يمنعون الأوكسجين عن مستشفيات تعز

الحوثيون يمنعون الأكسجين عن مستشفيات تعز

اضافت ميلشيات الحوثي والقوات التابعة للرئيس المخلوع على عبد الله صالح جريمة جديدة الي سجل جرائمهم بحق ابناء مدينة تعز اليمنية ومنعوا دخول اسطوانات الاوكسجين الي مستشفيات المدينة .

وحذرت اللجنة الطبية العليا بالمحافظة أمس السبت من عواقب كارثية حقيقية لانعدام وجود أسطوانات الأوكسجين بشكل كلي في مستشفيات المدينة يعد أن منع مقاتلو الحوثي وقوات صالح دخول اسطوانات الأوكسجين لمستشفيات المديينة ، وهو ما يهدد أقساما داخل هذه المستشفيات بالتوقف عن العمل، وسط حصار خانق يفرضه الحوثيون منذ أشهر.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن ما تبقى من المستشفيات بالمدينة قد أوقفت العمليات الجراحية كافة، وأنها بحاجة طارئة للأوكسجين، ولا سيما في غرف العناية المركزة جراء الحرب التي تشنها جماعة الحوثي وقوات صالح على المحافظة.

وشددت اللجنة الطبية على أن استمرار منع دخول الأوكسجين إلى مستشفيات تعز سيؤدي بالضرورة إلى وفاة كثير من المرضى والمصابين.

وطالبت اللجنة المنظمات المحلية والدولية والبرامج العاملة وفاعلي الخير بالإسراع للإسهام في مساعدتها لتجاوز هذا الوضع، ومنع توقف مستشفيات المدينة عن تقديم خدماتها.

وكان الحوثيون قد صادروا 31 شاحنة مساعدات إنسانية كان في طريقه للمدينة قبل يومين

وكانت الامم المتحدة قد اتهمت الشهر الماضي الحوثيين وقوات صالح بعرقلة تسليم إمدادات إنسانية لنحو مئتي ألف شخص يعيشون "في حصار فعلي بالمدينة" حسب وصفها.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق إغاثات الطوارئ ستيفن أوبراين في بيان إن المستشفيات في تعز باتت مكتظة بالجرحى وتواجه نقصا فادحا في الأطباء والممرضين والأدوية الأساسية والوقود.