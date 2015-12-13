إجلاء آلاف الأمريكيين من مراكز تجارية خشية وجود قنابل

التهديدات تجبر السلطات الأمريكية على إخلاء مراكز تجارية

أجلت السلطات الأمريكية أمس السبت آلاف المتسوقين من مراكز تجارية في ثلاث ولايات أمريكية على الأقل خوفا من وجود قنابل بتلك الأماكن في يوم من أكثر أيام السنة ازدحاما خلال فترة التسوق بمناسبة الأعياد.

وجاءت عمليات الإجلاء في وقت يزداد فيه الحذر في الأماكن العامة فى شتى أنحاء الولايات المتحدة، وذلك بعد أسبوع من قيام زوجين بقتل 14 شخصا في سان برناردينو بولاية كاليفورنيا فيما وصفه مكتب التحقيقات الاتحادي بأنه عمل إرهابي.

وقالت السلطات إن حقيبة فارغة أدت إلى إجلاء نحو 500 شخص صباح السبت من بضعة متاجر في مركز لارجو التجاري بالقرب من تامبا بولاية فلوريدا.

وقالت نشرة في إدارة شرطة لارجو إن رجال الإطفاء الذين كانوا موجودين في المكان بسبب اتصال آخر لاحظوا الحقيبة في عربة تسوق قرب أحد المتاجر ووجدوا أنها مريبة واتضح بعد ذلك أنها خاوية.

وإلى الشمال أُخلي مركز "شوبس آت ريفرسايد" التجاري المؤلف من طابقين في هاكينساك بولاية نيوجيرزي بعد أن علمت السلطات بتحذير كُتب على جدران دورة مياه من وجود قنبلة، وذلك حسبما قالت إدارة قائد شرطة منطقة بيرجين.

وفي فارمنجتون بولاية نيومكسيكو أُخلي مركز أنيماس فالي التجاري، وأُغلق في الوقت الذي قامت فيه الشرطة بتفتيش المركز التجاري بعد العثور على تحذير على جدران دورة مياه السيدات، وذلك حسبما قال مسؤول الإعلام في إدارة شرطة فارمنجتون.