ألمانيا تخسر 56 مليار يورو بسبب البضائع المزيفة

كشفت دراسة متخصصة في ألمانيا أن تقليد المنتجات وتزييف العلامات التجارية يكبد الشركات الألمانية خسارة كبيرة تصل إلى نحو 56 مليار يورو سنويا.

وتشير تقديرات شركة (إرنست آند يونغ) للاستشارات في دراسة نشرت الأحد إلى أن الخسائر التي تتكبدها الشركات من خلال فقدان العائدات والإضرار بسمعتها, وإنفاقها على مكافحة التزييف تبلغ قيمتها نحو 56 مليار يورو سنويا.

ووفقا للدراسة فإن جميع المنتجات تقريبا يتم تزييفها، كالبضائع الاستهلاكية مثل الحقائب والأحذية أو الساعات وكذلك أيضا الآلات والعقاقير وقطع السيارات أو حتى السيارات بأكملها، ولفتت الدراسة إلى أن سرعة الجناة في التزييف آخذة في الزيادة.

وأظهرت الدراسة أن 60% من الشركات الألمانية وجدت نفسها تواجه منتجات مقلدة في السنة الأولى من النشاط وبعضها في الشهر الأول.

وكشفت الدراسة أن الكثير من المستهلكين لا يزالون يعتبرون شراء المنتجات المقلدة مجرد هفوة وذلك على الرغم من الأضرار الكبيرة التي تسببها للشركات حيث اعترف نحو نصف من شملتهم الدراسة من المستهلكين بأنهم اشتروا لمرة أو يفكرون في فعل ذلك, وأرجع هؤلاء المستهلكون هذه الخطوة بشكل أساسي إلى تدني سعر المنتج المقلد مقارنة بالأصلي.