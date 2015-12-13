أرقام صادمة عن حوادث السيارات بسبب استخدام المحمول

300 حادثة سير كل عام بسبب استخدام المحمول – أرشيفية

أثبتت إحصاءات رسمية أن 300 ألف من أصل نحو 2,4 مليون حادثة سير كل عام سببها استخدام هاتف ذكي وزيارة مواقع التواصل الاجتماعي أثناء القيادة، بحسب نتائج توصلت إليها جامعة دويسبورغ/إيسن الألمانية.

كثير من السائقين مصابون بإدمان استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ولإظهار حضورهم المستمر على صفحات فيسبوك وتويتر، يمارسون هواية التصوير بالهاتف المحمول ونشر الصور على صفحاتهم الشخصية على المواقع الاجتماعية، وهذا قد يجري في بضع ثوان؛ لكنها تكون أحيانا الحد الفاصل بين الحياة وبين الموت.

وذكرت نتائج الاحصاءات أن 61% من السائقين يكتبون الرسائل النصية على هواتفهم المحمولة، ويرسلونها أثناء قيادة سيارة تسير بسرعة 180 كيلومترا في الساعة!

30 % من زوار موقع تويتر يقولون -بحسب النتائج- إنهم يرسلون التغريدات طيلة الوقت، ومن كل الأوضاع، وهكذا فإنهم يتفننون في إرسال التغريدات ومتابعة ما يظهر منها على صفحاتهم أثناء قيادتهم سياراتهم، لا سيما في الرحلات الطويلة وعلى الطرق السريعة حيث يقود الجميع سياراتهم بسرعة عالية.

17 % من السائقين يلتقطون صور السلفي أثناء القيادة، 14 % يتواصلون على انستغرام بالصور أيضا،11 % يدردشون على سنابتشات، 12 % يصورون أفلام فيديو وهم جالسون خلف مقود سيارتهم، وذلك بحسب نتائج الاحصاءات.

27 % ممن يصورن أفلام فيديو أثناء قيادة السيارة -بحسب النتائج- مطمئنون تماما إلى أن ما يفعلونه لا يهدد سلامتهم قط.

ليس بوسع المرء معرفة عدد الحوادث التي يسببها استخدام سمارتفون، ولكن في عام 2015 الجاري، سُجلت 384 ألف مخالفة لمستخدمي الهاتف المحمول أثناء قيادة السيارة.

ويرى الخبراء أن الرقم النهائي أكبر من ذلك بكثير، بل إنهم قدروا عدد المخالفات الناتجة عن استخدام الهاتف المحمول أثناء قيادة السيارة في ألمانيا فقط بما يصل إلى 1,3 مليار مخالفة سنويا!.

يشار إلى أنه في الولايات المتحدة الأمريكية، تمنع 14 ولاية استخدام الهاتف المحمول أثناء قيادة السيارة، فيما تمنع 46 ولاية التراسل النصي أثناء قيادة السيارة.