42 % من الجمهوريين يؤيدون منع المسلمين من دخول أمريكا

ترامب دعى لمنع المسلمين من دخول أمريكا

أظهر استطلاع للرأي أن غالبية الأميركيين يعارضون مقترح دونالد ترامب، أبرز المرشحين الساعين للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية عام 2016، بشأن منع المسلمين مؤقتا من دخول الولايات المتحدة.

لكن الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال" وشبكة "إن بي سي" الأمريكيتان أظهر أيضا أن 42% من الجمهوريين يؤيدون مقترح ترامب مقابل معارضة 36% منهم .

وعارض الدعوة 57 % من الأمريكيين عامة وأيده 25 % فقط.

وكان ترامب قد قال يوم الثلاثاء الماضي إنه "يريد غلق الحدود الأميركية أمام المسلمين حتى نصبح قادرين على تحديد هذه المشكلة وفهمها"، في اقتراح لاقى معارضة واسعة داخل الولايات المتحدة وخارجها.