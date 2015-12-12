وزير الخارجية المصري يبعد مايك الجزيرة في مؤتمر بالخرطوم

في واقعة غريبة أبعد "الدبلوماسي" سامح شكري وزير الخارجية المصري، "مايك" قناة الجزيرة من أمامه خلال إلقائه البيان الختامي للاجتماع السداسي لسد النهضة الذي عقد اليوم السبت بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وأثناء نقل وقائع المؤتمر الذي ألقي فيه البيان ، وجد شكري "مايك الجزيرة" أمامه فأنزله على الأرض دون "مايكات " باقي القنوات الفضائية الأخرى التي كانت تنقل وقائع المؤتمر.

وانتهى اليوم الاجتماع السداسي لدول أزمة سد النهضة، بحضور وزراء الخارجية والري لكل من مصر وإثيوبيا والسودان، دون التوصل لاتفاق بشأن الأزمة المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي. وتم الاتفاق على أن تعقد جلسة جديدة يومي 27 و28 ديسمبر/كانون الأول الجاري بالخرطوم.