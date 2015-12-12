البث الحي
منوعات

وزير الخارجية المصري يبعد مايك الجزيرة في مؤتمر بالخرطوم

12/12/2015

في واقعة غريبة أبعد "الدبلوماسي" سامح شكري وزير الخارجية المصري، "مايك" قناة الجزيرة من أمامه خلال إلقائه البيان الختامي للاجتماع السداسي لسد النهضة الذي عقد اليوم السبت بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وأثناء نقل وقائع المؤتمر الذي ألقي فيه البيان ، وجد شكري "مايك الجزيرة"  أمامه فأنزله على الأرض دون "مايكات " باقي القنوات الفضائية الأخرى التي كانت تنقل وقائع المؤتمر.

 وانتهى اليوم الاجتماع السداسي لدول أزمة سد النهضة، بحضور وزراء الخارجية والري لكل من مصر وإثيوبيا والسودان، دون التوصل لاتفاق بشأن الأزمة المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي. وتم الاتفاق على أن تعقد جلسة جديدة يومي 27 و28 ديسمبر/كانون الأول الجاري بالخرطوم.

المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

الأهلي يتوج بلقب كأس مصر للمرة 37 ويحرز ثلاثية تاريخية

الأهلي بطلا لكأس مصر للمرة 37 في تاريخه (مواقع التواصل الاجتماعي)