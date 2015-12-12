مليشيا الحوثي: وقف إطلاق النار سيبدأ 14 ديسمبر

محمد عبد السلام ـ رئيس وفد الحوثيين

قال رئيس وفد ميليشا الحوثي إلى محادثات السلام إن وقف إطلاق النار في اليمن سيبدأ يوم 14 ديسمبر/كانون الأول عشية المحادثات المقررة في سويسرا هذا الأسبوع.

وقال محمد عبد السلام، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة اليمنية صنعاء، إنه بناء على ما اتفق عليه فسيكون هناك وقف للهجمات يوم الرابع عشر من الشهر الجاري.

وكان رئيس وزراء اليمن خالد بحاح قال أمس الجمعة إنه عازم على إنهاء الحرب المستمرة منذ ثمانية أشهر، والتي أودت بحياة ستة آلاف شخص وأحدثت ضررا بالغا في اقتصاد البلاد وبنيتها التحتية.

ونقلت قناة الاخبارية السعودية عن بحاح قوله "عازمون على وقف الحرب التي تعبث بأرواح وممتلكات اليمن."

كان بحاح يتحدث في العاصمة السعودية الرياض حيث اجتمع مع وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان ومجموعة من المفاوضين من الحكومة اليمنية الذين يستعدون للتوجه إلى سويسرا لحضور محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة مع الحوثيين المتحالفين مع إيران والذين يبسطون سيطرتهم على العاصمة اليمنية صنعاء، منذ انقلابهم على الرئيس الشرعي واحتلالهم للمدن اليمنية العام الماضي.

ويشار إلى أن ميليشا الحوثي والقوات التابعة للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح يحاصران مدينة تعز من جميع الجهات وتمنعان أي إمدادات طبية أو غذائية، ما تسبب تفاقم الحالة الإنسانية في تعز حيث يعاني المرضى من نقص الدواء ويعاني السكان من نقص في الغذاء.