محمود حسين : لا زلت أمينا عاما لجماعة الإخوان المسلمين

محمود حسين/ قيادي بجماعة الإخوان المسلمين

قال القيادي بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، د.محمود حسين، إنه لا يزال الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين، نافيا صحة ما قاله المتحدث باسم الجماعة محمد منتصر بأنه لم يعد أمينا عاما للجماعة.

وأضاف حسين في حوار خاص لقناة الجزيرة مباشر، أن صفة المنصب لا تنتفي في الجماعة رغم الغياب لسبب أو لآخر، مشيرا إلى أنه خرج من مصر بطلب من المرشد العام للجماعة قائلا :" ذلك يعني أنني مازالت في منصبي".

وأشار حسين إلى أن نائب مرشد جماعة الإخوان د. محمود عزت حر طليق ولا يزال يعمل في الجماعة ويتصل بقياداتها وغير معتل الصحة كما يتردد.

ولفت إلى أنه ليس هناك غضاضة في تعيين نائب للمرشد في الخارج لشؤون مصر على الرغم من بقائه في لندن منذ 30 عاما، وأضاف أن قرار تعيين نواب لمرشد الجماعة يقتصر على المرشد فقط.

وأشار إلى أن هناك مؤسسات تدير الجماعة وليس القيادات العليا فقط، قائلا:" القيادات الحالية لجماعة الإخوان وصلت بطريقة شرعية ولا مانع في أن تترك القيادة الحالية منصبها إذا قرر مجلس الشورى ذلك .

وأضاف د.محمود حسين أن الظروف في مصر حاليا لا تسمح بإجراء انتخابات داخل جماعة الإخوان قائلا:" حينما تسمح الظروف بذلك سيقرر مجلس الشورى موعدا لإجراء الانتخابات داخل الجماعة".