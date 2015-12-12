محمود حسين:قوى ثورية اتخذت قرارات أدت إلى تفتيت الثورة

محمود حسين/ قيادي بجماعة الإخوان المسلمين

قال القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، د. محمود حسين إن هناك قرارات اتخذتها قوى ثورية من بينها جماعة الإخوان أدت إلى تفتيت الثورة وإحداث التنازع في الصف الثوري.

وأضاف حسين في حوار خاص لقناة "الجزيرة مباشر" أن الجماعة تنادي أبناء الجيش والقضاء والإعلام للعودة إلى مبادئ الثورة، مشددا على ضرورة محاسبة كل من تلطخت يده بدماء المصريين، على حد قوله.

وقال حسين : " الانقلاب العسكري خطر ليس على مصر وحدها وإنما على المنطقة بأكملها"، مضيفا أن جماعة الإخوان تحاول التواصل مع دول في المنطقة عبر وسطاء لتوعيتها بخطر النظام الحالي في مصر، على حد قوله.

واتهم حسين النظام الحالي في مصر بالعمل على زيادة التطرف من خلال استمرار الضغط على الشعب المصري قائلا:" ما يحدث سيزيد التطرف وهذا ما يسعى إليه الانقلاب وهو يريد عكس ما يقوله".

وأكد القيادي بجماعة الإخوان المسلمين أن الأوضاع الحالية في مصر قد تدفع الشباب للجوء إلى التطرف نتيجة الظلم الموجود حاليا في البلاد.