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فيديو:أطفال كنديون يغنون "طلع البدر علينا "للاجئي سوريا

12/12/2015

 انتشر بشكل واسع على  مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو  نشره موقع صحيفة الإندبندنت البريطانية  يظهر فيه أطفال كنديون وهم يغنون من خلال "كورال جماعي " اغنية طلع البدر  علينا باللغة العربية خلال استقبالهم للاجئين السوريين .

ونشيد طلع البدر علينا هو النشيد الذي أنشده اهل المدينة خلال استقبالهم للرسول صلي الله عليه وسلم بعد وصوله ليثرب مهاجرا من مكة وهو من أشهر الأناشيد العربية والإسلامية .

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو  قد استقبل بنفسه أول دفعة من اللاجئين السوريين عند وصول طائراتهم لأراضي بلاده ،وقام بتوزيع  المعاطف الشتوية عليهم ، وقال لهم "أنتم مواطنون كنديون "

يذكر أن المدراس الفرنسية في كندا اعتادت على  إقامة حفلات تجمع بين أناشيد من الديانات الإسلامية والمسيحية واليهودية مع قرب عيد رأس السنة الميلادية. 

 

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