فيديو:أطفال كنديون يغنون "طلع البدر علينا "للاجئي سوريا

انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشره موقع صحيفة الإندبندنت البريطانية يظهر فيه أطفال كنديون وهم يغنون من خلال "كورال جماعي " اغنية طلع البدر علينا باللغة العربية خلال استقبالهم للاجئين السوريين .

ونشيد طلع البدر علينا هو النشيد الذي أنشده اهل المدينة خلال استقبالهم للرسول صلي الله عليه وسلم بعد وصوله ليثرب مهاجرا من مكة وهو من أشهر الأناشيد العربية والإسلامية .

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو قد استقبل بنفسه أول دفعة من اللاجئين السوريين عند وصول طائراتهم لأراضي بلاده ،وقام بتوزيع المعاطف الشتوية عليهم ، وقال لهم "أنتم مواطنون كنديون "

يذكر أن المدراس الفرنسية في كندا اعتادت على إقامة حفلات تجمع بين أناشيد من الديانات الإسلامية والمسيحية واليهودية مع قرب عيد رأس السنة الميلادية.