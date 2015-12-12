البث الحي
منوعات

عملية هبوط ناجحة لرواد فضائيين في كازاخستان

12/12/2015

رائد الفضاء "كيل ليندجري" – رويترز

أوضحت لقطات بثتها المحطة التلفزيونية التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) هبوط ثلاثة من رواد المحطة الفضائية الدولية أمس الجمعة في منطقة سهلية يكسوها الجليد الى الشمال الشرقي من مدينة جيجازجان بكازاخستان.

واستغرقت رحلة هبوط الرواد الثلاثة وهم "كيل ليندجرين" رائد الفضاء التابع لناسا، والروسي "أوليج كونونينكو"، والياباني "كيميا يوي" ثلاث ساعات ونصف الساعة؛ حيث بادرت مجموعة للبحث والإنقاذ بنقلهم بالاستعانة بأربع طائرات مروحية (هليكوبتر).

وقضى الرواد الثلاثة ما يقرب من خمسة أشهر على متن المحطة الفضائية فيما من المتوقع أن يحل محلهم رواد آخرون ينطلقون من قاعدة الاطلاق في بايكونور بكازاخستان الثلاثاء القادم.

ومحطة الفضاء الدولية التي تشارك في ملكيتها 15 دولة هي مختبر بحثي تكلف مئة مليار دولار يطير على ارتفاع 418 كيلو متر فوق الأرض.

المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

الأهلي يتوج بلقب كأس مصر للمرة 37 ويحرز ثلاثية تاريخية

الأهلي بطلا لكأس مصر للمرة 37 في تاريخه (مواقع التواصل الاجتماعي)