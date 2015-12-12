عملية هبوط ناجحة لرواد فضائيين في كازاخستان

رائد الفضاء "كيل ليندجري" – رويترز

أوضحت لقطات بثتها المحطة التلفزيونية التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) هبوط ثلاثة من رواد المحطة الفضائية الدولية أمس الجمعة في منطقة سهلية يكسوها الجليد الى الشمال الشرقي من مدينة جيجازجان بكازاخستان.

واستغرقت رحلة هبوط الرواد الثلاثة وهم "كيل ليندجرين" رائد الفضاء التابع لناسا، والروسي "أوليج كونونينكو"، والياباني "كيميا يوي" ثلاث ساعات ونصف الساعة؛ حيث بادرت مجموعة للبحث والإنقاذ بنقلهم بالاستعانة بأربع طائرات مروحية (هليكوبتر).

وقضى الرواد الثلاثة ما يقرب من خمسة أشهر على متن المحطة الفضائية فيما من المتوقع أن يحل محلهم رواد آخرون ينطلقون من قاعدة الاطلاق في بايكونور بكازاخستان الثلاثاء القادم.

ومحطة الفضاء الدولية التي تشارك في ملكيتها 15 دولة هي مختبر بحثي تكلف مئة مليار دولار يطير على ارتفاع 418 كيلو متر فوق الأرض.