طفلة عمرها 4 سنوات تتسلم جائزة يوتيوب لأكثر المقاطع مشاهدة

الطفلة الفائزة بأكثر المقاطع مشاهدة علي يوتيوب لعام 2015

أعلن موقع يوتيوب عن حصول الفيديو الخاص بطفلة تبلغ من العمر أربع سنوات المعروفة باسم""mini Beyonce، على جائزة المقطع الأكثر مشاهدة على الموقع لعام 2015.

وقالت الشركة إن الفيديو تظهر فيه الفتاة الموهوبة وهى ترقص مع الفريق الخاص بها جذب اهتمام العالم وحقق مشاهدة أكثر من 116 مليون مرة، وأن هذا المقطع تقدم لمقطع الفيديو الشهير الخاصة بلعبة Clash of Clans الذى ظهر فيه الممثل "ليام نيسون" والذى تم مشاهدته 83 مليون مرة.

ووفقا لموقع tech times الأمريكى فموقع يوتيوب، قدم التاج المميز الخاص بعام 2015 لهذه الفتاة التى تمتلك شعبية كبيرة علي الموقع، وكان الأمر مفاجئا لصغر عمرها أن تنال هذا الكم من المشاهدات، وأشارت جوجل التى تمتلك موقع يوتيوب إلى أن هذا العام كان مليئا بمقاطع الفيديو التى حققت ملايين من المشاهدات ونجحت بشكل ملحوظ.