شاهد: صينيون يبتكرون سيارة تعمل بالإشارات الذهنية

تمكن باحثون صينيون من تطوير سيارة يمكن التحكم بها عبر الأوامر الذهنية، وقام فريق البحث بجامعة "نانكاى" في مدينة "تيانجين" الصينية بنشر تقرير يوضح كيفية التحكم بالسيارة بواسطة الإشارات الذهنية.

فقد أشار التقرير إلى أن الأبحاث والتحقيقات التي قاموا بإجرائها في الكشف العملي لإشارات EEG أدت إلى استعمالها في سيارة يمكنها أن تقوم بالمناورات أثناء القيادة، في حين أن سائقها يجلس بلا حراك، ورغم أن الأمر قد يبدو وكأنه خيال علمي إلا أنه حقيقي.

ويقوم السائق بارتداء خوذة مزودة بـ16 جهاز استشعار والتي تقوم مهمتها على ملاحظة واكتشاف الإشارات الكهربائية EEG، ليتم بعد ذلك إرسالها لاسلكياً إلى جهاز حاسب، الذي يقوم بدوره بتفسير نية السائق.

وقام الباحث تشانغ تشاو بقيادة السيارة إلى الأمام والتوقف والقيام بوضعها في الاتجاه المعاكس، والقيام بقفل وإعادة فتح السيارة، وقام تشانغ بكل ذلك بدون تحريك ذراعيه أو ساقيه.

وقام الأستاذ المشارك والبروفيسور "دوان فنغ"، الذي قاد المشروع، بتوضيح غرض هذه التكنولوجيا، قال إن الإمكانية التي قام فريقه بتطويرها من المفترض أن يتم استخدامها جنباً إلى جنب مع تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة.

وتظهر الأبحاث أن التكنولوجيا التي تقوم شركة غوغل على تطويرها والمتعلقة بالسيارات ذاتية القيادة قد تسيطر على الجزء الأكبر من إمكانية التنقل على الطرقات باستخدام السيارات الذكية.

وأشار البروفيسور إلى أن التقنية التي قام فريقه بتطويرها والقائمة على استخدام الإشارات العقلية وقرائتها واعتمادها كوسيلة للتواصل بسهولة بين السائق والسيارة من شأنها أن تعطي السائقين المعوقين جسدياً إمكانية التنقل والسيطرة على السيارة بشكل أكبر بكثير.

وأوضح ان هذا المشروع ما يزال في مراحله المبكرة، ولم يقم حتى الآن سوى بالتركيز على إعطاء السيارة أوامر بسيطة للتنقل.

وأضاف أنه لا يمكن حالياً تحول المشروع إلى منتج تجاري، ولا توجد خطط واضحة للقيام بإنتاج مثل هذه التقنية، ولا يزال من المبكر جداً الاعتماد عليها.