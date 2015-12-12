سرقة ألماس بقيمة 10 ملايين دولار في نيويورك

سرقة ألماس بقيمة 10 ملايين دولار بنيويورك – أرشيف

أعلنت الشرطة الأمريكية أن ألماسا تبلغ قيمته عشرة ملايين دولار تم الابلاغ عن سرقته؛ بعد أن تركه صائغ في خزينة غير مغلقة، بحسب رويترز.

وقالت الشرطة إن الصائغ "جوناثان بيرنبوام" أبلغ الشرطة بأن هذه القطع الماسية فقدت من متجره في مدينة مانهاتن الخميس الماضي.

وأشارت الشرطة إلى أن المحققين يعملون حاليا على استجواب خمسة عمال، ومتعهدين يتعاملون مع الخزينة.

وتقع شركة بيرنبوام في مانهاتن وهو قلب منطقة الألماس بالمدينة، وهي شركة متخصصة في الألماس الراقي وتصنع الحلي الذي يجري ارتداؤه على السجادة الحمراء بدًءا من مهرجانات أوسكار، وحتى إيمي، وفقا لموقعها على الإنترنت.