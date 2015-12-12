جنوب أفريقيا تقتنص أخر بطاقة تأهل لأوليمبياد البرازيل

مبارات منتخبي الجزائر وجنوب أفريقيا _ أرشيف

اقتنص منتخب جنوب أفريقيا الأولمبي لكرة القدم بطاقة التأهل الثالثة والأخيرة للقارة السمراء بأولمبياد ريو دي جانيرو 2016، عقب حصوله على المركز الثالث في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما لكرة القدم المقامة حاليا بالسنغال.

وفازت جنوب أفريقيا 3 / 1 بالركلات الترجيحية على السنغال في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع للبطولة لتلتحق بمنتخبي الجزائر ونيجيريا، اللذين تأهلا للأولمبياد الأربعاء الماضي عقب صعودهما إلى نهائي البطولة الأفريقية والتي ستجرى بينهما في وقت لاحق اليوم السبت.

وعجز المنتخبان السنغالي والجنوب أفريقي عن هز الشباك خلال الوقت الأصلي للمباراة ليحتكما إلى الركلات الترجيحية التي ابتسمت في النهاية لجنوب أفريقيا.

وسجلت جنوب أفريقيا بذلك ظهورها الثاني في منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية، بعدما شاركت للمرة الأولى في أولمبياد سيدني عام 2000 .

وثارت جنوب أفريقيا بهذا الفوز لخسارتها بالنتيجة ذاتها أمام السنغال في المباراة الافتتاحية بالبطولة ضمن لقاءات المجموعة الأولى بالدور الأول.