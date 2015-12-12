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ثلث اليونانيين يدفعون رشاوي في المستشفيات العامة

12/12/2015
  صورة تعبيرية  _ أرشيف

"واحد من كل ثلاثة أشخاص يدفع رشوة داخل المستشفيات العامة في اليونان"، هذا ما كشفت عنه أحدث الاستطلاعات اليونانية.

وأعلن نتائج الاستطلاع، رئيس هيئة مكافحة الفساد اليونانية، ليندروس راكينتزيس، وفقا لما ذكرته صحيفة "كاثيميرني" اليونانية.

واعتقد راكينتزيس أن مهنة الطب مقسمة إلى ثلاثة أقسام: ثلث الأطباء يفرض الرشوة، وثلث يأخذ ما يعطيه المريض من تلقاء نفسه، وثلث  محصن ضد الفساد.

وشملت الدراسة استطلاع رأي ألفين و714 شخصا قالوا إنهم لم يحصلوا على إيصال عن نصف الأموال التي دفعوها للرعاية الطبية.

ووفقا للدراسة فإن أموال الرشاوى تصل إلى 200 يورو للعمليات الصغيرة، وإلى خمسة آلاف يورو للعمليات الكبيرة.

وذكرت صحيفة "كاثيميرني" أن البلاغات  المقدمة من جانب المواطنين في هذه الوقائع لا تزال نادرة, مشيرة إلى أن هذا الأمر غالبا ما يحدث فقط عندما تؤدي العملية إلى موت المريض.

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