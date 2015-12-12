برشلونة يهدر نقطتين ثمينتين بالتعادل مع كورونيا

برشلونة يواصل إهدار النقاط في الدوري الإسباني

أهدر برشلونة نقطتين ثمينتين في مشواره بالدوري الإسباني لكرة القدم بعد تعادله إيجابيا السبت مع ديبورتيفو كورونيا 2-2 ضمن منافسات المرحلة الخامسة عشر من الدوري.

افتتح الأرجنتيني ليونيل ميسي التسجيل من ركلة حرة في الدقيقة 39 من الشوط الأول ليضاعف "ايفان راكيتيتش" النتيجة بأحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 62.

و بحلول الدقيقة 77 قلص ديبورتيفو النتيجة بإحراز الهدف الأول عن طريق لاعبه "لوكاس بيريز" قبل أن يدرك زميله "أليكس برجانتينوس" هدف التعادل في الدقيقة 86.

بهذه النتيجة وصل برشلونة إلى النقطة 35 في الصدارة بينما يحتل ديبورتيفو المركز السادس برصيد 23 نقط.