البث الحي
منوعات

برشلونة يهدر نقطتين ثمينتين بالتعادل مع كورونيا

12/12/2015

برشلونة يواصل إهدار النقاط في الدوري الإسباني

أهدر برشلونة نقطتين ثمينتين في مشواره بالدوري الإسباني لكرة القدم بعد تعادله إيجابيا السبت مع ديبورتيفو كورونيا 2-2  ضمن منافسات المرحلة الخامسة عشر من الدوري.

افتتح الأرجنتيني ليونيل ميسي التسجيل من ركلة حرة  في الدقيقة 39  من الشوط الأول ليضاعف "ايفان راكيتيتش"  النتيجة بأحرازه الهدف الثاني في  الدقيقة 62.

و بحلول الدقيقة 77 قلص ديبورتيفو  النتيجة بإحراز الهدف الأول عن طريق لاعبه "لوكاس بيريز"  قبل أن يدرك زميله "أليكس برجانتينوس" هدف التعادل في الدقيقة 86.

بهذه النتيجة وصل برشلونة إلى النقطة  35  في الصدارة بينما يحتل ديبورتيفو المركز السادس برصيد 23 نقط.

 

المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

الأهلي يتوج بلقب كأس مصر للمرة 37 ويحرز ثلاثية تاريخية

الأهلي بطلا لكأس مصر للمرة 37 في تاريخه (مواقع التواصل الاجتماعي)