باريس تعلن التوصل إلى اتفاق لمواجهة التغيرات المناخية

أعلنت فرنسا التوصل إلى مسودة اتفاق لمواجهة التغيرات المناخية، وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إن الاتفاق حدد الخطوط الحمراء التي لا يجب تخطيها بأي شكل لمواجهة التغير المناخي واصفا إياه بأنه قفزة مهمة في تاريخ البشرية. وأشار أولاند إلى أنه سيتم عقد اجتماعات دورية لمراجعة التزام الأطراف باتفاق الحد من التغير المناخي.

بدوره، قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إن الاتفاق يهدف إلى الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض، معتبرا أن قمة باريس نجحت في التحدي الذي تواجهه أملا في جني ثمار هذا الاتفاق.

وأضاف فابيوس، في كلمة تعليقا على التوصل إلى مسودة بشأن الاتفاق مكافحة التغير المناخي، أن كل طرف حدد الخطوط الحمراء الخاصة به في النص النهائي لمشروع الاتفاق.

وأوضح وزير الخارجية الفرنسي أن مشروع اتفاق التغيير المناخي يساعد على تحقيق تقدم اقتصادي مع الحد الأدنى من الانبعاثات الحرارية، مشيرا إلى أنه تم تشكيل هيئة تشاورية تحت مسمى لجنة باريس بشأن مشروع الاتفاق.

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة بان غي مون مسودة الاتفاق بأنها وثيقة تاريخية للحد من الانبعاثات الحرارية، ويجب أن يتعاون الجميع لتحقيق هذا الاتفاق.