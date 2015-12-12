انطلاق أول انتخابات بلدية بمشاركة النساء في السعودية

بدأ الناخبون في المملكة العربية السعودية التوجه إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار المجالس البلدية.

وهذه هي المرة الأولى التي يسمح فيها للمرأة بالمشاركة في الانتخابات بالتصويت والترشح، ويختار حوالي مليون 400 ألف ناخب وناخبة 284 مجلسا بلديا حسب لجنة الانتخابات.

وتشارك في الانتخابات أكثر من 900 مرشحة يتنافسن مع قرابة ستة آلاف رجل في انتخابات 284 مجلسا بلديا على امتداد مساحة البلاد.

وكان رئيس اللجنة التنفيذية، المتحدث الرسمي للانتخابات، جديع القحطاني، قد كشف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية أن "عدد الناخبات الجدد"، اللاتي سيشاركن لأول مرة في الانتخابات البلدية، بلغ أكثر من 130 ألف ناخبة.

وهذه المجالس هي الوحيدة المنتخبة بالسعودية، علما أن دورها محدود ويرتبط بشكل عام بالاهتمام بالشوارع والساحات وشؤون بلدية أخرى.

وعلى الرغم من التوقعات بانخفاض أعداد النساء المنتخبات إلا أن المرأة السعودية تنظر للانتخابات بعين الاهتمام وترى أنها خطوة جيدة، وأن الانتخابات مكسب لها في كل الأحوال بحسب ما نقلت وكالات الأنباء عن عدد من المرشحات.