الوليد بن طلال لترامب: أنت عار على أمريكا

وصف الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال المرشح الجمهوري المحتمل لرئاسة الولايات المتحدة دونالد ترامب بأنه "عار على أمريكا" بعد دعوته لحظر دخول المسلمين للبلاد، وطالبه بالانسحاب من السباق الرئاسي الأمريكي.

وفجر ترامب غضبا دوليا عندما أدلى بتصريحاته ردا على هجوم كاليفورنيا الذي أطلق فيه زوجان مسلمان النار عشوائيا فقتلا 14 شخصا الأسبوع الماضي.

وقالت السلطات إن المهاجمين تبنيا الفكر المتطرف.

وقال الوليد في حسابه على موقع تويتر مخاطبا ترامب "أنت عار ليس على الحزب الجمهوري فحسب لكن على أمريكا كلها." وأضاف "انسحب من سباق الرئاسة الأمريكية لأنك لن تفوز أبدا."

وخلال ساعات جاء رد ترامب على تويتر حيث قال "الأمير الوليد يريد أن يتحكم في ساستنا في الولايات المتحدة.. لن يستطيع عمل ذلك إذا انتُخبت."

وتكبد ترامب خسائر في أعماله بالشرق الأوسط بسبب تصريحاته حيث أوقفت سلسلة من المتاجر الكبرى مبيعات منتجات "ترامب هوم" من المصابيح والمرايا وصناديق المجوهرات.

ويوم الخميس قامت مؤسسة داماك العقارية في دبي التي تبني مع ترامب مجمعا للجولف بتكلفة قدرها ستة مليارات دولار بإزالة اسمه وصورته من المجمع.

وللأمير الوليد حصص في عدد من المؤسسات العالمية منها تويتر وسيتي غروب. وقال في يوليو/تموز الماضي إنه سيتبرع بمبلغ 32 مليار دولار للأعمال الخيرية في السنوات القادمة من خلال مؤسسة "الوليد للإنسانية".