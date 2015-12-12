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القرة داغي : معظم التنظيمات "الإرهابية" مخترقة مخابراتيا

12/12/2015

القرة داغي الأمين العام لاتحاد علماء المسلمين

قال الدكتور علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين "نظن أن معظم هذه التنظيمات "الإرهابية" مخترقة، خاصة في مستوى القيادات من قبل المخابرات الإقليمية والدولية لتحقيق أهداف خطيرة من الفوضى الخلاقة داخل العالم الإسلامي."

وشدد الأمين العام  في تصريحات لوكالة أنباء الاناضول على هامش ندوة دولية للإعجاز التشريعي اقيمت بالعاصمة تونس على   دعم اتحاد علماء المسلمين  المتواصل لتونس في حربها ضد  ما وصفه بالإرهاب.

 وأضاف أنّ "الاتحاد يدعم تونس في حربها ضد الإرهاب ويدين كل العمليات الإرهابية. "

وتابع " هذه الأعمال "الإرهابية"  لا تمثل الإسلام أبداً، بل تشوهه، وليست في مصلحته، لا في الداخل الإسلامي ولا في خارجه"، مردفاً أن "المتضرر هو الإسلام والمسلمون والمستفيدون هم أعداء الدين."

وتواجه تونس منذ 2012 عمليات عنف متواترة، استهدفت قوات الأمن والجيش والسياح والمواطنين، وكان آخرها في 24 نوفمبر الماضي، حيث فجّر انتحاري نفسه بحزام ناسف في حافلة تقل الأمن الرئاسي، وقتل 12 عنصراً منهم، في عملية تبناها تنظيم الدولة .

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