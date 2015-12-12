الحكومة التونسية ترفع حظر التجول في العاصمة

مقتل 12 من الحرس الرئاسي التونسي في تفجير إنتحاري "صورة ارشيفية "

أعلنت وزارة الداخلية التونسية رفع حظر التجول الليلي المفروض في العاصمة ومحيطها منذ مقتل 12 من عناصر الأمن الرئاسي في 24 نوفمبر الماضي في هجوم انتحاري تبناه تنظيم الدولة.

وقالت الوزارة في بيان لها السبت" تقرر رفع حظر التجول بإقليم تونس الكبرى الذي يشمل ولايات تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة (شمال شرق) انطلاقا من الساعة منتصف الليل لهذه الليلة".

وقد اشتكي تجار وأصحاب حرف ليلية بإقليم تونس الكبرى الذي يقطنه 2.6مليون نسمة من تأثير حظر التجوال على أنشطتهم.

وكان 12 عنصرا من الأمن الرئاسي التونسي قد قتلوا في هجوم انتحاري نفذه شاب تونسي الشهر الماضي.

وفرض الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي حالة الطوارئ لمدة 30 يوما في البلاد، وفرض حظر تجول ليلي إلى أجل غير مسمى في العاصمة تونس بداية من الساعة التاسعة ليلا حتى الساعة الخامسة صباحا. كما قرر إغلاق الحدود البرية مع ليبيا لمدة 15 يوما.

وكانت تونس قد أعادت فتح حدودها البرية مع ليبيا، والتي تمتد على نحو 500 كلم، منتصف ليل الخميس الماضي.