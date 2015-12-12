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اتفاق رينو- نيسان مع فرنسا ينهي الصراع على النفوذ

12/12/2015

شعار شركة رينو – رويترز

توصلت شركة رينو الفرنسية للسيارات لاتفاق مع كل من نيسان شريكتها اليابانية، والحكومة الفرنسية لإنهاء نزاع استمر ثمانية أشهر بشأن تزايد هيمنة الدولة على التحالف المصنع للسيارات.

وأعلنت نيسان في بيان لها اليوم السبت أن الاتفاق الجديد يقيد حق فرنسا في التصويت بما بين 17.9 و20 في المئة في القرارات غير الاستراتيجية لحملة أسهم "رينو".

وأضافت الشركة أن الاتفاق يشمل أيضا ضمانات ضد تدخل "رينو" في شؤون نيسان في ظل امتلاك الشركة الفرنسية 43.4 في المئة فقط من أسهم الشركة اليابانية.

من جهتها، قالت نيسان إنها سعيدة بالاتفاقات بعد أن هددت في وقت سابق بالانسحاب من التحالف الذي أبرم عام 2002 .

وتصاعدت التوترات منذ أبريل/نيسان الماضي عندما رفع وزير الاقتصاد الفرنسي إيمانويل ماكرون بشكل مؤقت حصة الدولة الفرنسية في رينو لضمان زيادة دائمة في حقوق التصويت مما يعطيها نفوذا يتيح لها الاعتراض على قرارات استراتيجية أو تحالفات قد تؤثر على فرص العمل في الداخل أو غيرها من المصالح القومية، ما أثار استياء "نيسان" وغضب الرئيس التنفيذي للتحالف كارلوس غصن الذي يقود الشركتين على مدى العقد الماضي.

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