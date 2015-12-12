إطلاق سراح هانيبال نجل القذافي بعد خطفه في لبنان

هانيبال القذافي تسلّم فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني مساء الجمعة نجل العقيد الراحل معمر القذافي، هانيبال القذافي، بعد إطلاق سراحه من طرف خاطفيه. وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية مساء الجمعة أن فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي تسلم هانيبال بعد أن تركه خاطفوه على طريق بعلبك – حمص الدولية، بالقرب من قرية الجمالية في البقاع الشمالي.

وتابعت الوكالة أن هانيبال كان قد اختطف أول أمس الخميس بعد استدراجه من سوريا إلى البقاع في قرية قريبة من بعلبك في وادي البقاع شرق لبنان وطالب الخاطفون بالحصول على معلومات عن الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه.

وتحمل الطائفة الشيعية في لبنان القذافي مسؤولية اختفاء الصدر الذي شوهد للمرة الأخيرة في ليبيا في 31 آب/ أغسطس 1978 بعد أن وصلها بدعوة رسمية في 25 أب/ أغسطس مع رفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، ولكن نظام القذافي دأب على نفي هذه التهمة مؤكدا ان الثلاثة غادروا طرابلس متوجهين إلى إيطاليا. ولجأت أرملة القذافي صفية فركش وثلاثة من أبنائه الآخرين، عائشة وهانيبال ومحمد، في آب/ أغسطس 2011 إلى الجزائر قبل أن ينتقل أفراد من العائلة إلى سلطنة عمان في 2013.

وقتل خلال النزاع ثلاثة من أبناء القذافي هم معتصم وسيف العرب وخميس. والقي القبض على سيف الإسلام في نوفمبر 2011 وتتم محاكمته. وقتل معمر القذافي في منطقة سرت (360 كلم شرق طرابلس) في أكتوبر 2011 بعد سقوطه في قبضة مقاتلي المعارضة