أنجبت مولودها في تاكسي فأسمته "أوبر" تيمنا بخدمة التوصيل

شركة خدمات بالهواتف المحمولة بالهند _ أرشيف

أطلقت امرأة هندية بالعاصمة نيودلهي على مولودها الجديد اسم "أوبر" بعد أن أنجبته في سيارة أجرة تابعة لشركة تحمل نفس الاسم وتقدم خدمة نقل الركاب عبر الاتصال الهاتفي.

وقالت صحيفة "تايمز أوف انديا" الهندية إن المرأة اتصلت هاتفيا بشركة "أوبر" للحصول على الخدمة بعد فشلها في طلب سيارة إسعاف ليلة الخميس الماضي.

ونقلت الصحيفة عن سائق السيارة " شاه نواز" قوله إن المرأة كانت تريد الانتقال إلى مستشفى حكومي بالقرب من منزلها مع صديقتين.

وذكر سائق السيارة الأجرة "طلبت منهن، خلال الرحلة، استدعاء سيارة إسعاف لكن المرأتين قالتا إنهما فشلتا في ذلك", مشيرا إلى أنه اضطر للتوقف عندما بدأت المرأة تعاني آلام الولادة.

وقال شاه نواز "أنجبت المرأة الطفل خلال دقائق وكنت سعيدا حقا لرؤيته بخير".

وفور الانتهاء من عملية الولادة، نقل شاه نواز المرأة وطفلها إلى مستشفى " سافدا ر جونج"، وحضر شاه نواز حفل إطلاق اسم "أوبر" على المولود الجديد.

يذكر أن شركة "أوبر Uber" هي أول شركة رقمية بالكامل تدير أصحاب سيارات التاكسي الذين يلتحقون بها بحسب نظام مرن، عبر تطبيق الهواتف الذكية.