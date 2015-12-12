آلاف يشاركون بملابس بابا نويل في سباق ركض بمدريد

سباق ركض بمدريد الإسبانية _ أرشيف

شارك أكثر من عشرة آلاف رجل وامرأة وطفل السبت بملابس بابا نويل (سانتا كلوز) في سباق ركض بالعاصمة الإسبانية "مدريد", حيث ارتدى المشاركون المعاطف والقبعات الحمراء.

ويأمل منظمو الحدث في تسجيل رقم قياسي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر سباق من نوعه.

وكان نصف المشاركين في الحدث نساءً حيث اصطحب الكثير منهن أطفالهن وارتدى الجميع الملابس الحمراء وأخذوا يرددون أغاني (الكريسماس ).

يذكر أنه تم تحصيل يورو واحد من كل مشارك كرسم دخول, حيث ذهبت عائدات السباق إلى العديد من الجمعيات الخيرية الإسبانية.

وكانت أسبانيا قد دخلت موسوعة غينيس في عام 2014 عندما تخطى خمسة آلاف و 173 شخصا يرتدون زي سانتا كلوز خط النهاية في سباق مسافته 5.5 كيلومترا.

ويجرى تنظيم هذا السباق في مدن عالمية أخرى منها لاس فيجاس ولندن و مونتيفيديو ودوندالك في ايرلندا .