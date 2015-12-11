مصر.. أمين الحزب الوطني المنحل يطالب بفترة رئاسية 20 عاما

حسام بدراوي أمين عام الحزب الوطني المنحل السابق

في أحد المشاهد الساخرة بمسرحية "تخاريف" التي تقمص فيها الفنان محمد صبحي دور ديكتاتور يقمع شعبه، أكد الأخير أثناء إحدى خطبه الموجهة للجماهير أن فترة الرئاسة ستكون 20 عاما كاملة، مستدركا إنه لن يقوم بتجديد تلك الفترة أبدا وسيكتفي بفترة واحدة، وهو ما أثار عاصفة من الضحك داخل المسرح.

هذا المشهد الخيالي تحول إلى دعوات واقعية اليوم، على لسان الدكتور حسام بدراوي، الأمين العام للحزب الوطني المنحل السابق، وعضو مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية.

فقط طالب بدراوي بأن يتم تحديد فترة رئاسية واحدة لمدة 20 عاما، مضيفا خلال مشاركته في مؤتمر "الديمقراطية من أجل القرن الحادي والعشرين" أمس الخميس، إن النظام الأنسب لمصر في الوقت الحالي "أن يكون هناك فترة رئاسية واحدة ولمدة 20 سنة، وأن تطرح جميع الرؤى على الشعب ويوافق عليها البرلمان وأن يتم تطبيق القانون دون انتقائية".

هذه التصريحات أثارت انتقادات واسعة من سياسيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين سخروا من الدعوة مؤكدين أنها "فترة رئاسية واحدة حتى نهاية العمر" وهو ما دفع بدراوي إلى التراجع عن هذا المطلب، مؤكدا في تصريحات صحفية أنه اقتراح "مجازي وفلسفي" ، ولا يجب فهمه بوصفه مقترح سياسي أو مطلب، على حد قوله.

لكنه أكد في نفس الوقت أن فترة رئاسية لأربعة أعوام "قصيرة جدا" وأن الدولة تحتاج إلى تحقيق التنمية التي تستدعي فترات أطول من ذلك"، وأن مقترحه الخاص بـ20 عامًا لتولي رئاسة الجمهورية "كي لا يعود شخص إلى الحكم في أي دورات رئاسية أخرى، لكن بضمانة أن يتاح له فرصة جيدة لتحقيق التنمية"، مستطردا "لو ترك مبارك الرئاسة عام 2005، لما وقعت كل التبعات اللاحقة".

وكان بدراوي عضواً بالأمانة العامة للحزب الوطني الديموقراطي المنحل وأمين قطاع الأعمال به، كما كان عضو أمانة السياسات ورئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والمشرف علي لجنة الصحة، وتم تعيينه أمينا عاما للحزب أثناء ثورة الخامس والعشرين من يناير، بعد استقالة صفوت الشريف الأمين العام للحزب لسنوات طويلة.