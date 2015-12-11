مرصد حقوقي: 132 انتهاكًا بحق الصحفيين المصريين الشهر الماضي

132 انتهاكا ضد الصحفيين في مصر خلال نوفمبر – أرشيفية

أعلن مرصد "صحفيون ضد التعذيب" (غير حكومي ومقره القاهرة)، مساء أمس الخميس، تسجيله 132 حالة انتهاك مختلفة بحق الصحفيين في مصر أثناء تأدية عملهم، خلال شهر نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، منوهًا بأن "تلك الحالات ليست حصرًا كاملاً، بل هي ما تمكنت الوحدة البحثية للمرصد من توثيقه بالتعاون مع الفريق الميداني".

وقال المرصد في بيان له إنه "سجل 7 حالات خلال الأسبوع الأول، و20 حالة في الأسبوع الثاني، و24 حالة في الأسبوع الثالث، و81 حالة في الأسبوع الرابع".

وأشار إلى أن "شهر نوفمبر/ تشرين ثان شهد رصد وتسجيل عدد كبير من الانتهاكات بحق الصحفيين نظرًا لتغطيتهم للعملية الانتخابية النيابية في جولتها الأولى من المرحلة الثانية، والتي انعقدت خلال يومي 22 و23 من الشهر حيث تم تسجيل 60 انتهاكًا بحق الصحفيين خلال تلك الفترة وتوزعت باقي الانتهاكات على باقي الشهر".

ووفقًا للرصد تنوعت الانتهاكات ضد الصحفيين خلال الشهر الماضي بين 13 انتهاكًا مختلفًا، حيث سجل المرصد 75 واقعة منع من التغطية، و13 حالة تعد بالقول أو التهديد، و12 حالة استيقاف أو احتجاز للتحقيق، و7 حالات تقديم بلاغات بحق عدد من الصحفيين، و6 حالات تعد بالضرب أو التعرض للإصابة، و6 حالات تحفظ على معدات صحفية".

وأضاف: "كما تم تسجيل 5 حالات قبض وتوجيه اتهامات لصحفيين، وتم تسجيل حالتي اتلاف معدات صحفية وحالتي فرض غرامة مالية، وتم تسجيل حالة إخلاء سبيل بكفالة مالية، وحالة تحويل للتحقيق الإداري، وحالة منع صحفي من النشر، وحالة لاقتحام منزل صحفي".

وأوضح المرصد أن "حالات التعدي تعددت من قبل الجهات المعتدية على الصحفيين خلال نوفمبر/ تشرين ثان الماضي"، مشيرًا إلى أنه: "في قائمة الجهات المعتدية، تصدرت فئة الجهات الحكومية والمسؤولين بعدد 35 واقعة، تبعتها فئتا القوات النظامية، المتمثلة في الجيش والشرطة معًا، وفئة المدنيين بعدد 27 واقعة لكل فئة".

وتابع: "سجلت وزارة الداخلية منفردة 24 واقعة، كما سجلت القوات المسلحة منفردة 7 حالات، وسجلت فئة شركات الأمن المدنية أو الحراسات الخاصة 6 حالات، وسجلت فئة الهيئة القضائية حالتين، وهم قرارات فرض غرامات مالية، وأخيرًا تم تسجيل 4 حالات لم يتثن للمرصد معرفة جهة المعتدي".