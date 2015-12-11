محكمة ألمانية: ظهور سلفيين بزي "شرطة الشريعة" ليس جرما

سلفيون يرتدون زي "شرطة الشريعة" بألماينا – دويتش فيله

أعلنت محكمة مدينة فوبرتال بغرب ألمانيا أن ظهور بعض السلفيين الإسلاميين في شوارع المدينة بصفة "شرطة الشريعة" لا يشكل جرما يحاسب عليه القانون، ما يعني عدم بدء المرافعة ضد المشاركين في الدوريات التي جابت شوارع المدينة قبل عام.

وقالت المحكمة أيضا إن الزي الذي كان يرتديه السلفيون لم يكن ممنوعا أيضا.

يذكر أن مجموعة سلفية في مدينة فوبرتال سيّرت دوريات في شوارع المدينة قبل فترة غير قصيرة وارتدى المشاركون في هذه الدوريات لباسا برتقاليا خارقا كتب عليه "شرطة الشريعة"، ومنعت الشرطة الألمانية هذه الدوريات التي أثارت خوفا وقلقا كبيرين في الأوساط الاجتماعية وفجرت نقاشا ساخنا داخل المجتمع بشأن الموقف من السلفيين.

