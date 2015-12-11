محكمة أسترالية ترفض الإفراج بكفالة عن صبي متهم بالإرهاب

محكمة أسترالية- أرشيف

رفضت محكمة الطفل الأسترالية اليوم الجمعة الإفراج بكفالة عن صبي (15 عاما) إثر اتهامه بالتخطيط لهجوم إرهابي في سيدني.

وقالت ممثلة الادعاء العام إليزابيث ريان أمام المحكمة إن لديها مخاوف من أن يرتكب الصبي جريمة خطيرة للغاية أو أنه سيعرض الآخرين للخطر إذا تم الإفراج عنه بكفالة، بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي).

وكان الصبي، الذي لم يتم ذكر اسمه لأسباب قانونية، قد تم إلقاء القبض عليه خلال سلسلة من المداهمات للشرطة على منازل في سيدني يوم الخميس.

وقد اتهم كذلك كل من إبراهيم غزاوي (22 عاما) وثلاثة رجال آخرين وهم محتجزون بالفعل ويواجهون تهما تتعلق بالإرهاب وحيازة أسلحة نارية.

واتهم كل من هؤلاء بالتآمر لتنفيذ إجراء تمهيدا لعمل إرهابي، وهو ما يقتضي حكما بالسجن مدى الحياة.

وتقول الشرطة إن تلك المجموعة ومن بينها الصبي كانت تخطط لمهاجمة مبنى للشرطة في سيدني.

ومن المقرر أن يمثل الصبي أمام محكمة مجددا في الخامس من شباط/فبراير المقبل.