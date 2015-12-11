مبارك وبن على بقائمة الـ15 الأكثر فسادا بالعالم

المخلوع مبارك من بين أكثر الشخصيات فسادا في العالم

كشف تقرير لمنظمة الشفافية الدولية أن الرئيس التونسي المخلوع زين العادين بن علي ونظيره المصري المخلوع حسني مبارك من بين أكثر 15 شخصية فاسدة على مستوى العالم .

وأشار التقرير الذي يأتي في إطار حملة للمنظمة بعنوان "اكشف فساد " أن مبارك حل في المرتبة رقم 12 في القائمة لاتهامه بالاستيلاء على ملياري دولار من أموال الشعب المصري بينما حل بن علي في المرتبة رقم 10 لاستيلائه على 2.6 مليار دولار من أموال الشعب التونسي.

وحملة اكشف فساد هي الأولى من نوعها لمنظمة الشفافية الدولية وتعد بمثابة استطلاعا لاختيار الشخصية الأكثر فسادا حول العالم، وقد حصلت الدول العربية على ثلاثة مراكز متقدمة في الفساد هي مصر وتونس ولبنان.

ووفقا لما نشرته الصحف البريطانية، فإن قائمة "الأكثر فسادا" التي أطلقتها المنظمة تصدرها السيناتور الدومنيكاني فيلكس باوتيستا، لاتهامه بـ"اختلاس الملايين من أموال الدولة"، بالإضافة إلى "استناده لعلاقاته السياسية لمنع الاقتراب منه والقبض عليه".

وفي المركز الثاني، حلّت شركة "بتروبراس"، التي تسيطر على النفط في البرازيل، "لحصولها على ملياري دولار رشاوى"، حيث يشاع أن هذه الرشاوى "تذهب للشخصيات السياسية"، فضلا عن عشرات الآلاف من الوظائف المفقودة.

وتذيل القائمة الشركة الصينية لإنشاءات الاتصالات، لوضعها على القائمة السوداء من قبل هيئات التمويل الدولية، وعدم احترامها للقانون الخاص بقضاء الدول.

وحلّ الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانكوفيتش، الذي اندلعت ضده ثورة في أوكرانيا في المرتبة الثالثة، بسبب معيشته في فيلا فخمة للغاية تقدر بملايين الدولارات، وإسناده أموال القطاع الحكومي في الدولة للقطاع الخاص، فضلا عن هروبه إلى روسيا قبل اتهامه بالاختلاس.