البث الحي
منوعات

مبارك وبن على بقائمة الـ15 الأكثر فسادا بالعالم

10/12/2015

المخلوع مبارك من بين أكثر الشخصيات فسادا في العالم

كشف تقرير لمنظمة الشفافية الدولية أن الرئيس التونسي المخلوع زين العادين بن علي ونظيره  المصري المخلوع حسني مبارك من بين أكثر 15 شخصية فاسدة على مستوى العالم .

وأشار التقرير الذي يأتي في إطار حملة للمنظمة بعنوان "اكشف فساد " أن مبارك حل في المرتبة رقم 12 في القائمة لاتهامه بالاستيلاء على ملياري دولار من أموال الشعب المصري  بينما حل بن علي في المرتبة رقم 10 لاستيلائه على 2.6 مليار دولار من أموال الشعب التونسي.

وحملة اكشف فساد هي الأولى من نوعها لمنظمة الشفافية الدولية وتعد بمثابة استطلاعا لاختيار الشخصية الأكثر فسادا حول العالم، وقد حصلت الدول العربية على ثلاثة مراكز  متقدمة في الفساد هي مصر وتونس ولبنان.

ووفقا لما نشرته الصحف البريطانية، فإن قائمة "الأكثر فسادا" التي أطلقتها المنظمة تصدرها السيناتور الدومنيكاني فيلكس باوتيستا، لاتهامه بـ"اختلاس الملايين من أموال الدولة"، بالإضافة إلى "استناده لعلاقاته السياسية لمنع الاقتراب منه والقبض عليه".

وفي المركز الثاني، حلّت شركة "بتروبراس"، التي تسيطر على النفط في البرازيل، "لحصولها على ملياري دولار رشاوى"، حيث يشاع أن هذه الرشاوى "تذهب للشخصيات السياسية"، فضلا عن عشرات الآلاف من الوظائف المفقودة.

وتذيل القائمة الشركة الصينية لإنشاءات الاتصالات، لوضعها على القائمة السوداء من قبل هيئات التمويل الدولية، وعدم احترامها للقانون الخاص بقضاء الدول.

وحلّ الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانكوفيتش، الذي اندلعت ضده ثورة في أوكرانيا في المرتبة الثالثة، بسبب معيشته في فيلا فخمة للغاية تقدر بملايين الدولارات، وإسناده أموال القطاع الحكومي في الدولة للقطاع الخاص، فضلا عن هروبه إلى روسيا قبل اتهامه بالاختلاس.

المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

أذربيجان تحتج على قرار فرنسي بشأن كاراباخ.. وتركيا: مرجعية البرلمان الفرنسي قصص الخيال

وحدات من جيش أذربيجان في منطقة أغدام- 20 نوفمبر (رويترز)